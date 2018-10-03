В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300
Государственные телеканалы показали, как разгружают самолеты на авиабазе Хмеймим. Москва передает Дамаску около 50 единиц техники.
Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20 в Сирии. Напомним, — он был сбит сирийскими силами ПВО, однако Россия обвинила в этом Израиль.
Комментарии34
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ostapba 03 октября 2018 | 08:39
Этих буков в военторгах что гуталину в каптерке.
Стук так 200, 300, а то и 400 даже.
vezdehod 03 октября 2018 | 08:44
Будем наблюдать за реакцией Израиля и его союзников, а она, естественно, последует.
pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 08:48
vezdehod: Пока реакция ожидаемая - бомбежки Сирии прекратились.
arye_11 03 октября 2018 | 08:52
pedrobutylkovich:
Израиль бомбит не Сирию, во-первых,а иранские объекты в Сирии и не по графику, а по необходимости, во-вторых.
pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 08:54
arye_11: Уже не бомбит...
arye_11 03 октября 2018 | 09:00
pedrobutylkovich:
"Уже", это сколько?
Целых две недели?
А если разбомбит чего-нибудь, вы всей своей бригадой обязуетесь сделать сэпукку?
zmeelov_1 03 октября 2018 | 09:07
arye_11: Сразу, как ты и все тебе подобные с семьями исправите недоработку Гимлера - вернётесь в печи, из которых наши предки вас вытащили. А мы кнопочку Фаеер нажмём по-дружески. Появится повод у нас для сэпукку.. Не иначе
arye_11 03 октября 2018 | 09:13
zmeelov_1:
А мы кнопочку Фаеер нажмём по-дружески.
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А вот я сейчас пошлю модераторам, на предмет выявления твоих личных данных с последующей передачей органам правопорядка и привлечения пользователя "Змеелов" по ст. 282 УК РФ.
zmeelov_1 03 октября 2018 | 09:30
arye_11: Не рой яму.. Хотя тебе, русофобу, не привыкать.. Грозится он тут.. За твои писульки здесь, ты уже сотню сроков наработал. УК он вспоминает.. Жалкий ты змеёныш
polikarpich 03 октября 2018 | 09:16
zmeelov_1: А твоего предка кто из той же самой печи вытащил? Или не было его там? В фуражке с синим околышем ураганил?
Или даже в чёрном пальте с белой повязкой?
zmeelov_1 03 октября 2018 | 09:33
polikarpich: Был, был в печах. Но я его Родину под пиндосню нацистскую не даю уложить всяким сионским трёхколёсным ублюдкам.. Так понятней, капитоныч?
velbkeirf1 03 октября 2018 | 08:53
vezdehod: запретят въезд в страну обетованную?
avp235 03 октября 2018 | 08:48
ostapba:
Не принесет эта операция счастья непутевым советским генералам.
pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 08:40
Евреи вроде разбомбить обещали...
ostapba 03 октября 2018 | 08:43
.......При стрельбе влет бинокулярное прицеливание — навык весьма полезный, особенно в условиях недостаточной освещенности, что достаточно часто случается на ряде охот. Если говорить о стендовой стрельбе, то два открытых глаза и высокий результат «шагают» рядом, но при соответствующей технической подготовки стрелка.
...Любителю стрельбы влет нужно быть внимательным и не забывать «прошлое», чтобы преуспеть в «настоящем».
Даже..
compare 03 октября 2018 | 08:44
pedrobutylkovich: не торопись портяночка раздвигать ягод..цы-подмойся,для начала...будет тебе и "евро-бомба","туда"...
multipulllti 03 октября 2018 | 08:49
pedrobutylkovich: В хмейнимe, 60 самолетов, на двух авианосцах- 160 , плюс 140 у Израиля, вопрос- сколько времени смогут обороняться хмейним и тартус ?
pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 08:52
multipulllti: Ровно столько, сколько летят Калибры до авианосцев и авиабаз Израиля.
avp235 03 октября 2018 | 08:56
pedrobutylkovich:
Один или все четыре?
multipulllti 03 октября 2018 | 09:05
pedrobutylkovich:-калибр жалкая копия tomahawk образца 1986года, посмотри последнее интерьвью стрелкова,
белая простынь это единственная защита для нещебродов, у карликов,-бункеры с теннисными кортами ....
raffal 03 октября 2018 | 09:16
pedrobutylkovich:
Вам явно комфортно жить в плену у мифов о "величии" России. Это величие в качестве образования и здравохранения, науки, ремёсел. Всё то, в чём современная России полный лузер.
Весь мир (и себя в том числе!) Россия угробить может. Как и любая страна "ядерного клуба". И всё.
compare 03 октября 2018 | 08:42
сирийские обезьяне дивятся на новые игрушки и прикидывают количество оставшихся "илов"....
sasass 03 октября 2018 | 08:43
Сами -то с чем будем охранять свое дырявое небо...
avp235 03 октября 2018 | 08:58
sasass:
А кому оно, дырявое, нужно?
yralez 03 октября 2018 | 08:45
Помощь братьям террористам прибыла.
ss2020 03 октября 2018 | 08:48
...осталась мелочь... подкорректировать кривизну земли!)))
pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 08:50
ss2020: И ещё одна мелочь - закупить памперсы еврейским лётчикам...
multipulllti 03 октября 2018 | 09:22
pedrobutylkovich:
Теперь ни один Ил, МиГ, Су и Ту не проскользнёт безнаказанно в небе над Сирией.
raffal 03 октября 2018 | 09:22
pedrobutylkovich: закупить памперсы еврейским лётчикам...
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Вообще-то, военные специалисты отмечают, что по боевому мастерству и выучке, израильским лётчикам нет равных в мире. А То, что евреев больше не нужно пугать, о том знают все, кто так или иначе, вступал с ними в военное противостояние. В том числе и покойный "ссср".
Безусловно, С-300 не станут препятствием для выполнения израильскими воинами задач, которые поставит перед ними руководство страны. Израилитянам очень бы не хотелось, что при этом пострадали русские, но...безопасность ИХ страны, увы, важнее.
Кроме того, сомневаться в огромном технологическим преимуществе вооружённых сил Израиля, может только дурачок.
pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 09:25
raffal: Безусловно, С-300 не станут препятствием для выполнения израильскими воинами задач, которые поставит перед ними руководство страны
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Спешу вас огорчить - уже стали...
raffal 03 октября 2018 | 10:06
pedrobutylkovich: Спешу вас огорчить - уже стали...
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Ну, во-первых, не меня лично. У меня другие проблемы. А тема средств ПВО С-300 явно не Ваша. И, разумеется, не станет проблемой для ВВС армии обороны Израиля, имеющей подавляющее техническое преимущество перед достаточно отсталой, в плане технологий, России.
А конкретно, все ТТД С-300 хорошо изучены и поражение её отработано давным. Израиль имеет КРИТИЧЕСКИ важную информацию о уязвимых местах системы. Разработаны флексибельные методы глушения, подавления и введения в заблуждение системы С-300. Системы С-400 и перспективная система С-500 являются продуктом глубокой модернизации всё той же С-300.
Понятно, что израилитяне не хотят, чтобы, россияне попали под удар, но есть красная черта, которую они переходить не позволят никому. В том числе и России.
ulagai 03 октября 2018 | 08:54
Удивляет одно,с какой легостью,окопавшиеся у власти ворье,тратит народные деньги.Все эти игрушки будут сломаны Израилем.
andre_klimov 03 октября 2018 | 09:17
ulagai:
Этих игрушек уже есть в сирии как минимум года два (даже по заявлениям того же Конашенко). И МО РФ их очень бережёт - заблаговременно "отключает" после предупреждений об израильских атаках. Зачем ломать чужие игрушки, если они тебе не угрожают? Это ж - не иранское оружие для Хезбаллы. То ПВО, которое применялось против израильской авиации - уже перестало существовать. Если это решат применить - тоже перестанет существовать. Мы свои условия обьявили - и они совершенно необременительны для России пока она их неукоснительно соблюдает.
zmeelov_1 03 октября 2018 | 09:36
andre_klimov: Бросай дурь курить - плохо кончится