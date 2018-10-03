В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300

Государственные телеканалы показали, как разгружают самолеты на авиабазе Хмеймим. Москва передает Дамаску около 50 единиц техники.

Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20 в Сирии. Напомним, — он был сбит сирийскими силами ПВО, однако Россия обвинила в этом Израиль.