Адвокат: Состояние здоровья Олега Сенцова близко к критическому

Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии, близко к критическому. Об этом в эфире телеканала Настоящее время сообщил его адвокат Дмитрий Динзе. Динзе признал, что переговоры о возможном обмене Олега Сенцова зашли в тупик.