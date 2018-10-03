Адвокат: Состояние здоровья Олега Сенцова близко к критическому
Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии, близко к критическому. Об этом в эфире телеканала Настоящее время сообщил его адвокат Дмитрий Динзе. Динзе признал, что переговоры о возможном обмене Олега Сенцова зашли в тупик.
Комментарии6
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cromwel 03 октября 2018 | 08:40
А что," режиссеру" кто то есть не дает? Голодом морят? Пусть возьмет и покушает. А то как понял что Америке не нужен, резко поплохело.
avp235 03 октября 2018 | 08:50
cromwel:
Похоже еще один тяжелый грех падет на нашего незадачливого президента.
sasass 03 октября 2018 | 08:47
Пиндосы не хотят менять бандитов на не бандита...
velbkeirf1 03 октября 2018 | 08:57
sasass: будет еще одна улица в городе рабовладельца Фашигнтона да и всех делов
kara 03 октября 2018 | 08:48
новая инфоповод на Эхе.
вот только с фото Сенцова прокол-не надо было ее показывать.
blackshard77 03 октября 2018 | 08:56
Блин как же наверное это тяжело каждый раз придумывать новую степень синонима слову близко.
Сенцов близко ближе ещё ближе на кончике волоска от критического состояния!!!!!!
НУ ЖЕ больше жести!
А мемуары "Олег С. 20 лет голодовки" выйдут потом?