Правительство России готовит свой проект по дедолларизации экономики страны
Как сообщает издание Белл, премьер Дмитрий Медведев может утвердить его уже через одну-две недели.
Ранее свои предложения по отказу от доллара президенту представил глава ВТБ Андрей Констин. В обсуждении участвуют также ЦБ и другие крупнейшие банки и экспортеры.
Источники издания утверждают, что запрета расчета в долларах не будет – основной упор в законопроекте делается на создание возможностей для расчетов в национальной валюте.
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