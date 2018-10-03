В Якутии нашли живым пилота вертолета, который совершил жесткую посадку в горах
Он провел пять дней в ущелье. Его состояние оценивается как стабильное. Поиски неоднократно приостанавливались из-за плохой погоды — в этом районе шел снег и был сильный ветер.
Речь идет о частном вертолете, на его борту находился только пилот.
Комментарии2
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speculyant 03 октября 2018 | 08:24
"Совершил жесткую посадку","хлопок газа"... На русском-"е....ся" и "рвануло". Пилоту повезло. Здоровья ему!.
good_sky 03 октября 2018 | 08:33
Лётчику моё почтение и быстрого выздоровления!