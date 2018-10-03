Депутаты Приморья приняли закон об участии самовыдвиженцев в выборах главы края
Изменения в законодательстве необходимы для того, чтобы в выборах смог участвовать Олег Кожемяко, который сейчас исполняет обязанности главы региона. До этого кандидатами могли выдвигаться только представители политических партий.
Напомним, — выборы губернатора были отменены из-за многочисленных нарушений.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gvzdk 03 октября 2018 | 08:23
После принятия этого закона народ Приморья не догадается членом какой партии является "самовыдвиженец"?...
sasass 03 октября 2018 | 08:29
В России корректируют законы по ходу событий и исключительно применительно к власти.....
venmud 03 октября 2018 | 08:32
Да, хоть через жопу гланды лечите! Вот так холопы, выполняя указания сверху, возрождают демократию.