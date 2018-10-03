Депутаты Приморья приняли закон об участии самовыдвиженцев в  выборах главы края

Изменения в законодательстве необходимы для того, чтобы в выборах смог участвовать Олег Кожемяко, который сейчас исполняет обязанности главы региона. До этого кандидатами могли выдвигаться только представители политических партий.

Напомним, — выборы губернатора были отменены из-за многочисленных нарушений.