Мосгорсуд сегодня проверит законность нового ареста политика Алексея Навального

В своей жалобе защита просит прекратить административное дело в связи с отсутствием события и состава правонарушения.

Напомним, — Навальный получил 20 суток ареста сразу после того, как отсидел 30 суток по другому делу. Сейчас он отбывает наказание, так как его признали виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий, которые повлекли причинение вреда здоровью человека.