ЦСКА обыграл «Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб одержал победу над мадридской командой со счётом 1:0. Единственный гол на второй минуте забил хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на 96-й минуте был удалён с поля. Как отмечает «Спорт Экспресс», он получил две жёлтые карточки за 2 секунды. Первое предупреждение было за неспортивное поведение, второе – за споры.