Совет Федерации сегодня планирует обсудить закон о повышении пенсионного возраста
Реформа вызывает недовольство многих россиян, но несмотря на это Госдума приняла закон. Не все сенаторы его одобряют.
Против принятия закона о повышении пенсионного возраста вчера выступила сенатор Людмила Нарусова. Она назвала ненормальным то, что жителям страны отказали в проведении референдума по этому вопросу. По словам Нарусовой, это грубейшее нарушение права, закреплённого в конституции. В Госдуме пенсионную реформу в четверг поддержали только единороссы, у которых в нижней палате конституционное большинство. КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия голосовали против или воздержались. Закон приняли с учётом ряда корректировок, которые внёс президент Путин. Ключевая – женщины уйдут на пенсию не в 63 года, а в 60. Сейчас они это делают в 55 лет. Мужчины смогут уйти на заслуженный отдых в 65. Пенсионный возраст увеличат поэтапно, начиная со следующего года. Закон поддержали правовое управление аппарата верхней палаты парламента и комитет по бюджету и финансовым рынкам. После одобрения Советом Федерации закон передадут на подпись президенту.
У здания Совета Федерации сегодня пройдут пикеты против пенсионной реформы. Они начнутся в половине десятого утра.
Комментарии6
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klukvik 03 октября 2018 | 08:16
"А не мало ли мы добавили???"
luger_max_otto 03 октября 2018 | 08:17
Пропутинские прошманджовки продолжат прошмандовствовать, ничего удивительного. Путинская банда должна уйти... да, именно туда. Через суд.
perectukin 03 октября 2018 | 08:17
Сидят уроды во власти на теплых местах, миллиардеры , которым не хватает на новую яхту и еще что-то обсуждать ?
Лучше бы обсудили чтоб свои миллионные оклады отдать больным детям, для которых по миру собирают копеечки, бездельники путинские ...
Да эти уроды и воры могут только обсудить кто Путинскую задницу глубже вылижет , импотенты гребанные.
sergirusso 03 октября 2018 | 08:22
«ПОКА Я ПРЕЗИДЕНТ, ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ». Пора уже провести импичмент по - рашкински. Дума уже высказалась за отстранение Плешака. Очередь за СовФедом. И наконец сама Плешь должна подписать документ об отречении. ТАКАЯ нелепая смерть....
kochar 03 октября 2018 | 08:23
Совет Федерации единодушно подпишет,к гадалке не ходи.
"Если вы хорошо думаете о себе, зачем же вам нужно, чтобы еще кто-то хорошо думал о вас." Михаил Литвак. Принцип сперматозоида
babich174 03 октября 2018 | 08:32
Да чего тут обсуждать - вопрос выеденного яйца не стоит.
Все биоавтоматы для поднятия рук в Сенате исправны и готовы к действию.