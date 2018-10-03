Совет Федерации сегодня планирует обсудить закон о повышении пенсионного возраста

Реформа вызывает недовольство многих россиян, но несмотря на это Госдума приняла закон. Не все сенаторы его одобряют.

Против принятия закона о повышении пенсионного возраста вчера выступила сенатор Людмила Нарусова. Она назвала ненормальным то, что жителям страны отказали в проведении референдума по этому вопросу. По словам Нарусовой, это грубейшее нарушение права, закреплённого в конституции. В Госдуме пенсионную реформу в четверг поддержали только единороссы, у которых в нижней палате конституционное большинство. КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия голосовали против или воздержались. Закон приняли с учётом ряда корректировок, которые внёс президент Путин. Ключевая – женщины уйдут на пенсию не в 63 года, а в 60. Сейчас они это делают в 55 лет. Мужчины смогут уйти на заслуженный отдых в 65. Пенсионный возраст увеличат поэтапно, начиная со следующего года. Закон поддержали правовое управление аппарата верхней палаты парламента и комитет по бюджету и финансовым рынкам. После одобрения Советом Федерации закон передадут на подпись президенту.

У здания Совета Федерации сегодня пройдут пикеты против пенсионной реформы. Они начнутся в половине десятого утра.