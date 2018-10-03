Правительство, по некоторым данным, разрабатывает план частичного отказа от доллара
Он может быть утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым в течение двух недель.
Избавляться от доллара начнут на внешних рынках. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения в правительстве. Основная цель – расширить использование национальных валют в международных расчетах. Например, в торговых отношениях с Китаем перейти на юани, с Евросоюзом использовать евро, а со странами Евразийского экономического союза — рубли. Для этого в частности необходимо создать механизмы, которые позволят бизнесу осуществлять расчеты в любых валютах без лишних потерь. При этом о полном отказе от доллара речи не идет, никакого запрета расчетов в американской валюте правительство вводить не собирается, успокоил источник The Bell в одном из ведомств.
В основу законопроекта, по данным другого собеседника издания, лег план, который в июле представил президенту глава банка ВТБ Андрей Костин. Он считает, что процесс постепенного ухода от доллара займет минимум пять лет.
Власти задумались о необходимости снизить зависимость страны от американской валюты после введения санкций со стороны США. Соответствующие заявления звучали неоднократно, однако до этого момента никаких действий в этом направлении правительство не предпринимало
Комментарии8
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ss2020 03 октября 2018 | 08:06
пукинские дебилы хотят лишить лилипутов валюты за 5 лет!)
vasilevich58 03 октября 2018 | 08:15
Всё получится, как обычно, через жопу, а расплачиваться снова будут рядовые граждане.
putin_itogy 03 октября 2018 | 08:14
Старик путин психует, и дурит.
Деменция никого не щадит,
но опасно когда в руках у неё треть ядерного арсенала земли..
alex_sionist 03 октября 2018 | 08:16
Двигаетесь в правильном направлении только надо еще отказаться от американского интернкта ,мобильной связи пересесть на гужевой транспорт и тогда весь мир начнет покупать нефть за рубли причем первыми будут китайцы они ее потом перепродадут за доллары вам же но в три раза дороже
speculyant 03 октября 2018 | 08:17
В планах правительства перевести весь отечественный транспорт на квадратные колеса. В целях "хрен вам,мы суверенные",сказано в экономическом обосновании такой инициативы. Так же прорабатывается вопрос дальнейшего перехода на треугольные колеса-эта мера даст мощный толчок отечественной экономике-считают в правительстве...
Д,Б!!!
vezdehod 03 октября 2018 | 08:24
От частичного отказа от своего населения оно уже отказалось - от "зелёного" это сделать гораздо проще.
rash 03 октября 2018 | 08:33
$ не будет - будет УЕ, и крутим как хотим.
andy66 03 октября 2018 | 08:33
Частичный отказ:
"Мелкие купюры - не принимаем!"(С)