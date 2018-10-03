Правительство, по некоторым данным, разрабатывает план частичного отказа от доллара

Он может быть утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым в течение двух недель.

Избавляться от доллара начнут на внешних рынках. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения в правительстве. Основная цель – расширить использование национальных валют в международных расчетах. Например, в торговых отношениях с Китаем перейти на юани, с Евросоюзом использовать евро, а со странами Евразийского экономического союза — рубли. Для этого в частности необходимо создать механизмы, которые позволят бизнесу осуществлять расчеты в любых валютах без лишних потерь. При этом о полном отказе от доллара речи не идет, никакого запрета расчетов в американской валюте правительство вводить не собирается, успокоил источник The Bell в одном из ведомств.

В основу законопроекта, по данным другого собеседника издания, лег план, который в июле представил президенту глава банка ВТБ Андрей Костин. Он считает, что процесс постепенного ухода от доллара займет минимум пять лет.

Власти задумались о необходимости снизить зависимость страны от американской валюты после введения санкций со стороны США. Соответствующие заявления звучали неоднократно, однако до этого момента никаких действий в этом направлении правительство не предпринимало