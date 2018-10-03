"Генсек НАТО накануне саммита организации обвинил Россию в нарушении договора о ракетах малой и средней дальности"

Данными о разработке в России крылатой ракеты 9М729 «Новатор» с членами альянса поделились американцы. От нашей страны военный блок ждет транспарентности и выполнения обязательств по договору о ликвидации ракет малой и средней дальности, подписанному три десятилетия назад.

Генсек НАТО назвал документ огромным достижением, поскольку были запрещены все ядерные ракеты средней дальности в Европе. В США уже пообещали сбивать запрещенные российские ракеты. Это будет в интересах всех европейских стран и даже Канады, сказала представляющая Вашингтон Кей Бейли Хатчинсон.

На Смоленской площади указали на агрессивные и деструктивные действия американских дипломатов. А ответ по существу подготовят военные эксперты. Весной с аналогичными обвинениями в адрес Вашингтона в нарушении РСМД и производстве ракет выступало Министерство обороны.

Позднее постпред США в НАТО уточнила в твиттере, что не имела в виду превентивный удар по России. «России необходимо вернуться к выполнению договора, иначе Соединённым штатам придется зеркально ответить, чтобы защитить интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация с вопиющими нарушениями со стороны России неприемлема», — написала Кей Бейли Хатчинсон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем сказал, что Кремль предпочитает не уделять дополнительного внимания заявлением послов, поскольку у российских властей много неопределённостей в вопросах на более высоком уровне, — пишет РБК.