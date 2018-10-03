Генсек НАТО накануне саммита организации обвинил Россию в нарушении договора о ракетах малой и средней дальности
Данными о разработке в России крылатой ракеты 9М729 «Новатор» с членами альянса поделились американцы. От нашей страны военный блок ждет транспарентности и выполнения обязательств по договору о ликвидации ракет малой и средней дальности, подписанному три десятилетия назад.
Генсек НАТО назвал документ огромным достижением, поскольку были запрещены все ядерные ракеты средней дальности в Европе. В США уже пообещали сбивать запрещенные российские ракеты. Это будет в интересах всех европейских стран и даже Канады, сказала представляющая Вашингтон Кей Бейли Хатчинсон.
На Смоленской площади указали на агрессивные и деструктивные действия американских дипломатов. А ответ по существу подготовят военные эксперты. Весной с аналогичными обвинениями в адрес Вашингтона в нарушении РСМД и производстве ракет выступало Министерство обороны.
Позднее постпред США в НАТО уточнила в твиттере, что не имела в виду превентивный удар по России. «России необходимо вернуться к выполнению договора, иначе Соединённым штатам придется зеркально ответить, чтобы защитить интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация с вопиющими нарушениями со стороны России неприемлема», — написала Кей Бейли Хатчинсон.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем сказал, что Кремль предпочитает не уделять дополнительного внимания заявлением послов, поскольку у российских властей много неопределённостей в вопросах на более высоком уровне, — пишет РБК.
Комментарии7
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sensei54 03 октября 2018 | 08:05
«Томагавк» BGM-109G наземного базирования, в соответствии с договором, снят с вооружения в 1987 году.
Сегодня основные его носители – корабли и подводные лодки.
Наш аналог - «Калибр» 3М14 – штучное, мелкосерийное изделие. Держать их на кораблях боязно, не ровён час корабли потопят. Вот и решили разместить её в наземных ПУ, в кустах. Попутно подтеревшись договором.
Именно поэтому и появилась страшилка МИД, что «Томагавком» можно зарядить ПУ наземного ПРК «THAAD» и пальнуть им по штабу Арбатского Военного округа.
А то, что ракета диаметром 53см не влезает в трубу диаметром 37см, это ерунда.
По формуле профессора Лаврова влезает как по маслу.
sandro_007 03 октября 2018 | 08:06
В нато тоже есть своя бабушка_данко бросающаяся бессмысленными угрозами от бессилия.
eniro 03 октября 2018 | 08:20
sensei54:Давайте подойдем к вопросу несколько с другой позиции. Известно, "...что высокая половая активность у приматов не только заменяет агрессию и является средством решения социальных конфликтов, но в ходе эволюции половой системы также стала способом разрешения иммунологических конфликтов матери с отцовскими антигенами высокоинвазивного плода." Делаем вывод о сексуальной неудовлетворенности большинства российского руководства. )
perestarok 03 октября 2018 | 08:09
"Генсек НАТО накануне саммита организации обвинил Россию в нарушении договора о ракетах малой и средней дальности"
И обещал нанести ракетный удар по России.
tiridas 03 октября 2018 | 08:20
perestarok: «Я не говорила о том, чтобы наносить превентивный удар по России. Моя мысль заключалась в том, что России необходимо вернуться к выполнению ДРСМД, иначе нам придется зеркально ответить на ее потенциал, чтобы защитить интересы США и НАТО»,— пояснила свои слова постпред США.
vezdehod 03 октября 2018 | 08:21
perestarok
И обещал нанести ракетный удар по России.
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В Росси, тоже кое-кто обещал превратить США в Ядерный пепел...Не вижу результата.
eniro 03 октября 2018 | 08:25
perestarok: "Барышня легли и просять?" Нееет , уважаемая, "обещать, не значит жениться... Не .бут, не дергай носом".