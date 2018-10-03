The Bell: Правительство готовит проект о частичном отказе российской экономики от доллара

Это утверждают источники издания The Bell. По их данным, через одну или две недели план должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.

Проект, в частности, предполагает перевод расчётов России с Китаем и Европейским союзом в юани и евро соответственно, а в случае со странами Евразийского экономического союза — в рубли. По словам источника в ведомстве, участвующем в обсуждении вопроса, о полном отказе от доллара речи не идёт.