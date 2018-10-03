The Bell: Правительство готовит проект о частичном отказе российской экономики от доллара
Это утверждают источники издания The Bell. По их данным, через одну или две недели план должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.
Проект, в частности, предполагает перевод расчётов России с Китаем и Европейским союзом в юани и евро соответственно, а в случае со странами Евразийского экономического союза — в рубли. По словам источника в ведомстве, участвующем в обсуждении вопроса, о полном отказе от доллара речи не идёт.
Комментарии4
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ramses333 03 октября 2018 | 07:51
Назло маме отморожу себе уши.
kir_pich_101 03 октября 2018 | 07:51
Надо идти дальше и запретить населению иметь на руках валюту.
Всю сдать в пользу встающего с колен государства и великого вошьдя.
cromwel 03 октября 2018 | 07:56
В конце концов запретят населению иметь валюту на руках и операции с ней. Будем как при Сталине- Хрущеве. Вот какую систему построил великий Пу.
vasyakirin 03 октября 2018 | 08:08
cromwel: Для Суверенного государства, абсолютно нормально ограничивать обращение инвалют,
Другое дело , что Государство должно абсолютно без препятствий конвертировать Рубль при пересечении границы в любую требуемую валюту, а при экспорте товаров полностью изымать выручку в инвалюте и конвертировать ее в рубли.