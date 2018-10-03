В Москве уволили полицейских подозреваемых в стрельбе по прохожему
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД.
По данным источников газеты «Московский комсомолец», лейтенант и старший сержант ранили прохожего в грудь, живот и голову. Это произошло, когда мужчина сделал полицейским замечание из-за того что они стреляли в воздух из травматического пистолета.
Комментарии5
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kir_pich_101 03 октября 2018 | 07:38
Правильно, не смогли добропорядочного гражданина убить.
Не место им в стройных рядах доблестной полиции!
nemez1 03 октября 2018 | 07:42
Подход правильный, за скол эмали зуба полицейского, которую он самсебе устроил, человеку годы тюрьмы, а за огнестрельные ранения человеку, полицейских уволили с работы, финал будет прекрасен.
kim858 03 октября 2018 | 07:44
Нужно было два раза контрольных в голову. Таким бездарям не место в доблестных рядах полицаев
penny 03 октября 2018 | 07:45
По нормальному их не уволить надо а к стенке. Но время не то, наказывают не за то, что стреляли а за то, что стрелять не научились.
protoukrop 03 октября 2018 | 07:53
Кто таких психов в полицию берет? Причем оптом. Или специально берут, чтобы потом в Москве против людей смело использовать.