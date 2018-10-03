Секретная служба США перехватила подозрительный конверт на имя Дональда Трампа

Предположительно в послании адресованном американскому лидеру находился рицин. В Белый дом конверт не попал. Началось расследование, сообщает Fox News.

Ранее стало известно, что в Пентагон прислали два конверта предположительно с ядовитым веществом рицин. Они были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и главе военно-морских операций ВМС США Джону Ричардсону. Подозрительные послания обнаружили в почтовом отделении при ведомстве и оттуда отправили на проверку.

Это уже не первый случай, когда в госучреждения и политикам в США отправляют письма с рицином. О случаях с тяжёлыми последствиями не сообщалось.