Секретная служба США перехватила подозрительный конверт на имя Дональда Трампа
Предположительно в послании адресованном американскому лидеру находился рицин. В Белый дом конверт не попал. Началось расследование, сообщает Fox News.
Ранее стало известно, что в Пентагон прислали два конверта предположительно с ядовитым веществом рицин. Они были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и главе военно-морских операций ВМС США Джону Ричардсону. Подозрительные послания обнаружили в почтовом отделении при ведомстве и оттуда отправили на проверку.
Это уже не первый случай, когда в госучреждения и политикам в США отправляют письма с рицином. О случаях с тяжёлыми последствиями не сообщалось.
Комментарии1
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kazlevich1949 03 октября 2018 | 07:52
Это точно министру обороны Джеймсу Мэттису и главе военно-морских операций ВМС США Джону Ричардсону прислали рицин, а не... глицин для ума?