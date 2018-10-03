Экс-глава службы безопасности Виктора Януковича намерен выступить в суде с разъяснениями об Анатолии Чепиге
Константин Кобзарь написал соответствующее заявление. Бывший охранник экс-президента Украины просит, что бы его допросили в Оболонском суде Киева по поводу истории с сопровождением Януковича в Крым в 2014 году. Об этом сообщил адвокат бывшего президента Украины. Что именно Кобзарь хочет рассказать, пока неизвестно.
В начале недели журналист Сергей Канев со ссылкой на источники сообщил, что подозреваемый в отравлении Скрипалей Анатолий Чепига, он же Руслан Боширов в 2014 году руководил операцией по вывозу Януковича с Украины.
Комментарии3
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penny 03 октября 2018 | 07:41
Уши гру лезут из всех дыр.
sam2018 03 октября 2018 | 07:50
Канев упорным трудом зарабатывает наличку и недвижимость в Британии на фейковых новостях о России !
kokeshi 03 октября 2018 | 07:54
sam2018: квакнул? Иди в кассу.