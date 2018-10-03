Треть россиян считают, что старость начинается в период с 50 до 60 лет
Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественно мнения. Ещё треть опрошенных сказали, что считают началом старости возраст от 60 до 70. Социологи утверждают, что согласно опросу средний возрастной рубеж, за которым начинается старость это 63 года, сообщает агентство ТАСС. Отметим, публикация результатов этого соцопроса последовала за решением властей отправлять мужчин на пенсию в 65 лет и женщин в 60.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kir_pich_101 03 октября 2018 | 07:24
Старость начинается тогда, когда вставая с утра, сидишь на кровати и думаешь, надо идти на работу, но сил нет встать и минуты три просто сидишь.
Болят мышцы и суставы и за ночь они уже не проходят. А на работе опять та же нагрузка, а может и больше и просвета не видно. Выходные не дают облегчения, нужен месяц минимум.
ngilmutdinov 03 октября 2018 | 07:24
Оставшуюся треть, которая считает, что старость вовсе не наступает, при достижении 50 лет отправить на работу в каменоломни.
zemljanka 03 октября 2018 | 07:25
Спасибо лилипутины.
Сказали жить до ста нам без старости...(с)
kazlevich1949 03 октября 2018 | 07:39
Обычно на старости лет в голове две, максимум три мысли, но они перемешиваясь, как три карты в колоде, там поднимают такую возню, что кажется, их уже около тысячи...и что-то мне такая бурная "умственная деятельность" из пустого в порожнее наше Правительство напоминает?
cromwel 03 октября 2018 | 07:40
Это что, Пу старик что ли? Получается что нами управляет старый маразматик.
perestarok 03 октября 2018 | 08:12
"Треть россиян считают, что старость начинается в период с 50 до 60 лет"
50 лет - пороговая дата. До неё 40 с чем-то, мужик, вообще, ещё крепкий. А после 50 сразу звучит, как шестой десяток.