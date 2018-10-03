Следствие установило предположительный источник доходов полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко
Часть денег могла быть получена им от крупнейшего подрядчика РЖД. Это выяснилось накануне в Басманном суде, во время избрания меры пресечения бизнесмену Валерию Маркелову, пишет газета «Коммерсант». Предпринимателя арестовали. Маркелов является совладельцем группы компаний под названием «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. По версии следствия, он в течение 10 лет ежемесячно передавал Захарченко по 150 тысяч долларов. Как отмечает издание, полковнику платили за решение различных вопросов, в том числе якобы за содействие в получении подрядов от РЖД.
Захарченко работал в Главном управлении экономической безопасности МВД. Его обвиняют в коррупции. При обыске у него нашли наличные на сумму около восьми миллиардов рублей.
Комментарии4
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zemljanka 03 октября 2018 | 07:23
Бедолага. Собирал с миру по нитке. А рубаху сшить не успел...
koltak76_ 03 октября 2018 | 07:32
А все равно в коррупции и разрухе виноваты либералы, проклятые пиндосы и укрофашисты!
Захарченко и Золотов - наши честь и совесть!!
cromwel 03 октября 2018 | 07:37
Чушь это все собачья. Если и передовал, то это всего лишь малая часть. Захарченко держал чей то наличный общак. Просто истинных хозяев выаодят из под удара засвечивая мелочевку.
eniro 03 октября 2018 | 07:38
Круче звучит не следствие "установило предположительный", а "предположило установленный"...