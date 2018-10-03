В Вашингтоне считают поставки С-300 в Сирию серьёзной эскалацией напряжённости
Вместе с тем в США пока не получили подтверждений того, что зенитные комплексы прибыли в республику, сообщает агентство «Интерфакс». Между тем вчера о завершении поставок С-300 Сирии перед президентом России отчитался министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что сирийских военных научат пользоваться комплексом за три месяца.
Комментарии8
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jblack2 03 октября 2018 | 07:21
Не по теме.
Хорошая новость.
Американцы отказываются от виз для членов однополых пар сотрудников ООН.
michael_c 03 октября 2018 | 07:40
Чтоб израильтяне не сразу уничтожили , заявили , что 3 месяца будут готовить сирийцев .
Ранее заявляли , что сирийские экипажи , уже готовы ...))
arye_11 03 октября 2018 | 07:28
Никто не считает системы С-300 пустяковиной.
Грозное и страшное оружие.
И именно потому Израиль так беспокоился, чтобы оно не попало в руки сирийцев и иранцев.
Но все таки попало.
А теперь каждый будет выполнять свою часть работы - Россия поставила в Сирию системы С-300, а Израиль поставит эти системы раком.
Просто-напросто потому, что у него нет другого выхода.
Если для России войнушка в Сирии это забава для скучающего, престарелого плейбоя, то для Израиля подавление С-300 вопрос выживания.
tprfrund001 03 октября 2018 | 07:33
Почему такая истерика по поводу ржавых ракет, нарисованных в "Фотошопе"?
plantagenista 03 октября 2018 | 07:41
tprfrund001:Здесь неприложимо слово "истерика". Израиль категорически не хочет войны в своём регионе,навоевался за 70 лет.Только развитие пошло.
koltak76_ 03 октября 2018 | 07:41
сирийских военных научат пользоваться комплексом за три месяца
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А все равно после очередного сбития не того самолета,
виноваты будут Израиль, проклятые пиндосы и либералы.
motooppic 03 октября 2018 | 07:43
то что говорят пиндосы-нам на это демократически наср*ть и оппозиционно растереть! Нация пиндосских уродов что то вякает. смешно!
vladimir1_57 03 октября 2018 | 08:07
эскалацией напряжённости
\\
это уж точно, у кого-то напряженность в одном месте сильно увеличилась )