Состояние здоровья Олега Сенцова приближается к критическому
Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал адвокат режиссёра Дмитрий Динзе.
Олег Сенцов отбывает наказание в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С середины мая он держит голодовку. По словам адвоката, переговоры о возможном обмене Сенцова зашли в тупик.
Комментарии2
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ura_123 03 октября 2018 | 06:54
Что то рассейские власти совсем забыли об сержанте Агееве и ещё 80-ти россиянах томящихся в фошистских застенках киевской хунты...
Поменять всех на всех видать лилипутину религия не позволяет?
stoik33 03 октября 2018 | 07:04
Состояние Олега уже давно за гранью критического. Последствия такой длительной голодовки неизбежны.