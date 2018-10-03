Состояние здоровья Олега Сенцова приближается к критическому

Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал адвокат режиссёра Дмитрий Динзе.

Олег Сенцов отбывает наказание в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С середины мая он держит голодовку. По словам адвоката, переговоры о возможном обмене Сенцова зашли в тупик.