Дональду Трампу вслед за Пентагоном адресовали конверт с подозрительным веществом

Согласно предварительной версии, президенту США отправили ядовитое вещество рицин. Секретная служба перехватила послание. В Белый дом конверт не попал, сообщает Fox News.

Ранее стало известно, что в Пентагон прислали два конверта предположительно с ядовитым веществом рицин. Они были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и главе военно-морских операций ВМС США Джону Ричардсону. Подозрительные послания обнаружили в почтовом отделении при ведомстве и оттуда отправили на проверку.