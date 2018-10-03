Министр обороны России отчитался перед президентом о завершении поставок С-300 Сирии
Сергей Шойгу добавил, что сирийских военных научат пользоваться комплексом в течение трёх месяцев. Тем временем в Вашингтоне заявили, что считают поставки С-300 в Сирию серьёзной эскалацией напряжённости. В Госдепартаменте США отметили, что пока не получили подтверждений того, что зенитные комплексы прибыли в республику, сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии11
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ionessi 03 октября 2018 | 06:47
Не имеют подтверждения 0_0? А у црушников что, отпуск? Или всех секретных агентов кинули на письмишки с рицином? Теперь понятно - это наша была операция прикрытия :)))))
ura_123 03 октября 2018 | 06:56
ionessi: Не переживай,подтверждение получишь сразу с очередным ИЛ-20;))))
ionessi 03 октября 2018 | 07:06
ura_123:
Не кажи гоп...
rus 03 октября 2018 | 06:50
Теперь Израиль может спать спокойно, чистое небо ему гарантировано!
ura_123 03 октября 2018 | 06:50
Израиль бомбил иранских братков,сирийцы сбили российский самолёт, С-300 поставляются ПВО Сирии...
Что то в этой сказочке не так)))
yralez 03 октября 2018 | 06:50
А чо......пожарник сразу стал командовать армией.
Они и нас грабить не учились.
Тоже сразу стали.
jblack2 03 октября 2018 | 06:52
С-300 сирийских ВС могут сами стать желанной целью израильских F-35 как то было уже с Панцирем С1 публично уничтоженным и снятым на камеру авиационной ракеты.
ura_123 03 октября 2018 | 06:59
jblack2: Так а тож))) Тем более что С-300 переданы сирийской стороне,а не на российские военные базы.
ivar1964 03 октября 2018 | 06:55
А отчитываться о беспомощности С-300 перед Хель-ха-Авир министр обороны будет?
jblack2 03 октября 2018 | 06:55
Даже самое лучшее оружие в кривых руках - бесполезная железняка. Нужно качественно готовить сирийский персонал экипажей систем С 300...
provincial49 03 октября 2018 | 07:05
У Израиля целых 3 месяца, чтобы стереть в порошок обучающихся и их наглядные пособия. Страшно подумать, сколько до этого времени будет сбито российских военных и гражданских самолетов...