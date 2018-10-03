Правительство готовит проект о частичном отказе российской экономики от доллара
Это утверждают источники издания The Bell. По их данным, через одну или две недели план должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.
Проект, в частности, предполагает перевод расчётов России с Китаем и Европейским союзом в юани и евро соответственно, а в случае со странами Евразийского экономического союза — в рубли. По словам источника в ведомстве, участвующем в обсуждении вопроса, о полном отказе от доллара речи не идёт.
Комментарии11
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j_partizan 03 октября 2018 | 06:41
Давно пора.
bazilgu 03 октября 2018 | 06:43
Очередная бредовая идея экономического импотента Путина. Продаст, скажем, Газпром Китаю газ. А оборудование надо купить в Штатах. Значит, юани надо конвертировать в доллары. А это- издержки. За них надо платить. И кто заплатит? Неужели дружки Путина!? Нет. Мы с вами и заплатим.
j_partizan 03 октября 2018 | 06:58
bazilgu: А оборудование надо купить в Штатах. Значит, юани надо конвертировать в доллары.
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Нет, значит Штатам придётся продавать за юани, а не захотят - значит необходимо менять поставщика.
perectukin 03 октября 2018 | 06:58
bazilgu:
Какое нах оборудование в Штатах ?
Россия должна стать самодостаточной страной, все производство должно развиваться в условиях нашей экономики, как было в СССР, когда за доллары покупали только Кока-Колу для Политбюро.
ihor_syvoryj 03 октября 2018 | 07:06
perectukin: 12 млн тонн зерна в США в 1963-1964 году тоже для Политбюро купили? Да, не столько за доллары, а за золото.
antimalin 03 октября 2018 | 07:02
bazilgu: Продаст, скажем, Газпром Китаю газ. А оборудование надо купить в Штатах.
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Оборудование в штатах для Газпрома так и так невозможно закупить из-за санкций.
ivar1964 03 октября 2018 | 06:52
// ... о полном отказе от доллара речи не идёт.//
Я бы уточнил: пока речь не идет. Но непременно пойдет. Лучше приготовиться заранее.
piter_ug 03 октября 2018 | 06:53
А то что останется от экономики, можно будет называть экономикой?
j_partizan 03 октября 2018 | 07:06
piter_ug:
А её и так нет.
Какая может быть экономика в банановой республике.
perectukin 03 октября 2018 | 06:54
А кули нам мелочиться ?
Пусть покупают нашу продукцию только за рубли - нефть, газ, зерно, зенитки , а самим не покупать ничего ни за юани , ни за доллары - вот тогда рубль станет самой мощной валютой.
У нас этих рублей будет - как у дурака фантиков, и вообще запретить под страхом расстрела все деньги кроме рубля.
Пмндосы тогда сразу разорятся, куда они столько денег денут, которые Путинские подельники на старость попрятали ?
ymnik29 03 октября 2018 | 06:56
Рассчитывались ракушками а теперь будут камешками !