Дональда Трампа заподозрили в причастности к налоговым махинациям в 90-х годах
Издание The New York Times опубликовало расследование, в котором говорится, что тогда будущий президент США помог своим родителям уклониться от уплаты некоторых налогов и в итоге получил, преимущественно от отца, более 400 миллионов долларов.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала эту статью атакой на президента. По её словам, публикация вводит в заблуждение. Между тем материалом уже заинтересовались налоговые органы США.
Комментарии1
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yulya_tsikina23 03 октября 2018 | 06:30
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