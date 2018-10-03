Главе минздрава Камчатки предъявили обвинение в хищении из бюджета 22 миллионов рублей

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. Дело в отношении Татьяны Лемешко связано с покупкой по завышенной цене помещений для поликлиники. Министра отстранили от должности, она на свободе. В расследовании фигурируют ещё два человека, одного из них арестовали.