Главе минздрава Камчатки предъявили обвинение в хищении из бюджета 22 миллионов рублей
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. Дело в отношении Татьяны Лемешко связано с покупкой по завышенной цене помещений для поликлиники. Министра отстранили от должности, она на свободе. В расследовании фигурируют ещё два человека, одного из них арестовали.
Комментарии3
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begly_ 03 октября 2018 | 06:27
Молодцы, к 37 году порядок в стране наведут.
yulya_tsikina23 03 октября 2018 | 06:31
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piter_ug 03 октября 2018 | 06:57
//она на свободе.//
И чего делает?
Переносит денежки из-под матраса в пенсионный фонд?
Сомнительно, скорее их предварительно делят между заинтересованными лицами.