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06:16, 03 октября 2018

Российские компании привлекут к восстановлению сети железных дорог в Сирии

Они также поучаствуют в строительстве новой ветки, которая протянется через всю страну. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил начальник дамасского филиала Сирийских железных дорог Ридван Тикрити. Называть возможную стоимость контрактов он не стал.

Комментарии

3

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yulya_tsikina23 03 октября 2018 | 06:31

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ostapba 03 октября 2018 | 06:34

Привлекут??
А что..
Нашкодили, пора и честь знать.
К ответственности даже..

drgonish 03 октября 2018 | 06:51

ostapba:

Только за время правления лауреата нобелевской премии мира Обамы США отбомбилось по 7 странам. Где нибудь США со своими шестерками честь познали, нет?

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