Народного артиста России Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище

Церемония будет закрыта для широкой публики, сообщила агентству ТАСС дочь актёра Елена.

Роман Карцев умер накануне на 80-м году жизни. Они был великим комическим артистом, сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Виктор Шендерович. По словам близких, поклонники Романа Карцева смогут проститься с ним в день похорон в Центральном доме литераторов. Детали появятся позже.