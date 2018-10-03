Лауреаты Нобелевской премии по химии будут объявлены в Стокгольме

В прошлом году награду присудили за развитие технологии визуализации биомолекул. Шведская королевская академия наук, как правило, не раскрывает имен претендентов на Нобелевскую премию, поэтому в ожидании оглашения лауреатов остается лишь строить предположения. Так свой ежегодный прогноз представляет аналитическая компания Clarivate Analytics, он основан на индексе цитируемости ученых. Они полагают, что в этом году Нобеля по химии может получить профессор Гарвардского университета Эрик Якобсен за разработку новых органических катализаторов, ускоряющих химические реакции. Вторым вероятным претендентом, по версии Clarivate Analytics, является британец Джордж Шелдрик – он создал программу, которая позволяет обрабатывать и визуализировать кристаллографические данные. Благодаря ей исследования в этой области поднялись на новый уровень. Еще один претендент – американка Джоанн Стабб, она могла бы стать пятой женщиной-лауреатом Нобеля по химии. Размер Нобелевской премии в этом году составляет 9 миллионов крон, или чуть более 1 миллиона долларов.