Коммунисты проведут в Москве акции в память о погибших во время событий осени 1993 года
25-я годовщина разгона Верховного Совета отмечается в эти дни. КПРФ, «Союз Советских офицеров» и другие организации сегодня в полдень проведут пикет и православную панихиду у памятного креста в телецентре «Останкино». В сообщении на сайте московского отделения компартии сообщается, что в акциях примут участие депутаты разных уровней, а также руководители КПРФ.
Коммунисты собираются почтить память погибших во время событий 3-4 октября 1993 года. Количество жертв оценивается как минимум в 157 человек, еще 384 были ранены. К конфликту в столице привели противоречия между президентом Борисом Ельциным с одной стороны и Съездом народных депутатов и Верховным советом с другой. Конституционный кризис завершился попыткой штурма «Останкино» и расстрелом Белого дома из танков. События октября 1993 года привели к полной ликвидации системы органов власти, оставшейся со времен СССР.
Комментарии1
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yulya_tsikina23 03 октября 2018 | 06:32
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