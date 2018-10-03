Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест Алексея Навального
Политику назначили 20 суток по административному делу, связанному с митингами против пенсионной реформы 9 сентября.
Власть пытается запугать Навального и его сторонников, считает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Он не исключил, что вскоре против Навального заведут уголовное дело.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina23 03 октября 2018 | 06:32
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk