Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест Алексея Навального

Политику назначили 20 суток по административному делу, связанному с митингами против пенсионной реформы 9 сентября.

Власть пытается запугать Навального и его сторонников, считает руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Он не исключил, что вскоре против Навального заведут уголовное дело.