Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей
Президент подписал соответствующие указы. Липецкую область возглавил бывший вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов, Курганскую – экс-заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков.
Прежние губернаторы регионов во вторник объявили об отставке. Кремль в этом вопросе действует по одной и той же схеме, — отметил в интервью «Эху Москвы» экономист Сергей Алексашенко.
По мнению Алексашенко, нет ничего необычного в том, что губернаторы Липецкой и Курганской областей попросили об отставке одновременно. По мнению экономиста, это обычная ситуация – замена нескольких губернаторов за год.
Комментарии3
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rihard 03 октября 2018 | 06:15
Тусует губернаторов , как наперсточник шарик гоняет.
yulya_tsikina23 03 октября 2018 | 06:33
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timbuktu 03 октября 2018 | 06:41
в который раз спрашивается - а на фига тогда проводить ,даже,не выборы,а имитацию выборов?