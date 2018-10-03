Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей

Президент подписал соответствующие указы. Липецкую область возглавил бывший вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов, Курганскую – экс-заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков.

Прежние губернаторы регионов во вторник объявили об отставке. Кремль в этом вопросе действует по одной и той же схеме, — отметил в интервью «Эху Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

По мнению Алексашенко, нет ничего необычного в том, что губернаторы Липецкой и Курганской областей попросили об отставке одновременно. По мнению экономиста, это обычная ситуация – замена нескольких губернаторов за год.