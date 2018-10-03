Десятки тысяч демонстрантов пришли накануне к зданию парламента в Ереване

Они откликнулись на призыв премьер-министра Никола Пашиняна. Участники требовали проведения досрочных парламентских выборов. Вчера парламент Армении в первом чтении принял законопроект «О регламенте Национального собрания». Пашинян заявил, что документ позволит депутатам избежать роспуска парламента и назначения внеочередных выборов. Премьер сказал, что законопроект может повлечь за собой бесконечный политический кризис. Поздно вечером Пашинян призвал своих сторонников разойтись по домам. Он заверил демонстрантов, что в ближайшие дни уйдёт в отставку. Этот шаг со стороны премьера необходим для роспуска парламента и организации новых выборов, считает директор Общественного Радио Армении Марк Григорян. Он добавил, что накануне Пашинян собрал стотысячный митинг на улицах Еревана за полтора часа.