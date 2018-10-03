Экс-глава службы безопасности Виктора Януковича готов дать показания об Анатолии Чепиге
С соответствующим заявлением Константин Кобзарь обратился в суд в Киеве, сообщает в Facebook'е адвокат Януковича. Что именно хочет рассказать бывший охранник экс-президента Украины, пока неизвестно. В заявлении лишь говорится, что это касается истории об эвакуации Януковича в Россию.
На днях журналист Сергей Канев со ссылкой на источники сообщил, что подозреваемый в отравлении Скрипалей Анатолий Чепига, он же Руслан Боширов в 2014 году руководил операцией по вывозу Януковича с Украины.
По данным британских спецслужб, сотрудники ГРУ отравили Сергея и Юлию Скрипалей веществом «Новичок».
Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не обсуждал вопрос о применении механизма коллективной обороны в ответ на отравление Скрипалей. Любое применение химического оружия или нервно-паралитического вещества вызывает обеспокоенность среди всех союзников по НАТО. В этой ситуации альянс поддерживает Великобританию, — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос «Эха Москвы». Ранее Столтенберг сказал, что НАТО полностью доверяет данным, которые получили британские следователи.
Комментарии3
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yulya_tsikina23 03 октября 2018 | 06:33
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ostapba 03 октября 2018 | 06:37
Служил Чепига вертухаем..
От хунты урку охранял
А после Чуркину в ООНе
малявы даже доставлял..
ura_123 03 октября 2018 | 07:03
Всплывает дерьмецо,будь оно хоть трижды хероем раиссии,несмотря на все усилия рассейского зомбоящика)))