Экс-глава службы безопасности Виктора Януковича готов дать показания об Анатолии Чепиге

С соответствующим заявлением Константин Кобзарь обратился в суд в Киеве, сообщает в Facebook'е адвокат Януковича. Что именно хочет рассказать бывший охранник экс-президента Украины, пока неизвестно. В заявлении лишь говорится, что это касается истории об эвакуации Януковича в Россию.

На днях журналист Сергей Канев со ссылкой на источники сообщил, что подозреваемый в отравлении Скрипалей Анатолий Чепига, он же Руслан Боширов в 2014 году руководил операцией по вывозу Януковича с Украины.

По данным британских спецслужб, сотрудники ГРУ отравили Сергея и Юлию Скрипалей веществом «Новичок».

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не обсуждал вопрос о применении механизма коллективной обороны в ответ на отравление Скрипалей. Любое применение химического оружия или нервно-паралитического вещества вызывает обеспокоенность среди всех союзников по НАТО. В этой ситуации альянс поддерживает Великобританию, — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос «Эха Москвы». Ранее Столтенберг сказал, что НАТО полностью доверяет данным, которые получили британские следователи.