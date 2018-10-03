В Якутии спасатели нашли пилота вертолёта Robinson, который аварийно приземлился в горах
Он жив, сообщает агентство Интерфакс. Пилот ждал помощи несколько дней. Поиски с воздуха время от времени приостанавливали из-за непогоды.
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Он жив, сообщает агентство Интерфакс. Пилот ждал помощи несколько дней. Поиски с воздуха время от времени приостанавливали из-за непогоды.
Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке Пострадавший от отравления в Солсбери Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 90-е годы. Она вела к Николаю Патрушеву
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