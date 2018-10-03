В Москве уволили полицейских подозреваемых в стрельбе по прохожему

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД.

По данным источников газеты «Московский комсомолец», лейтенант и старший сержант ранили прохожего в грудь, живот и голову. Это произошло, когда мужчина сделал полицейским замечание из-за того что они стреляли в воздух из травматического пистолета.