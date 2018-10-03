Дональда Трампа заподозрили в причастности к налоговым махинациям в 90-х годах
Издание The New York Times опубликовало расследование, в котором говорится, что тогда будущий президент США помог своим родителям уклониться от уплаты некоторых налогов и в итоге получил, преимущественно от отца, более 400 миллионов долларов.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала эту статью атакой на президента. По её словам, публикация вводит в заблуждение. Между тем материалом уже заинтересовались налоговые органы США.
Комментарии2
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alger 03 октября 2018 | 05:28
еще один кандидат с поста в тюрягу
koltak76_ 03 октября 2018 | 05:32
Трамп - наш!
Пенсионеры - не наш!