Депутаты Приморья одобрили закон об участии в выборах губернатора самовыдвиженцев
Изменения приняли сразу в трёх чтениях. «За» проголосовали 28 депутатов, пятеро были «против», сообщает агентство ТАСС.
Закон приняли после того, как президент назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности губернатора Приморья. Кожемяко сказал, что будет участвовать в выборах главы Приморского края как самовыдвиженец.
Комментарии2
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anemon 03 октября 2018 | 05:10
Обкакалась правящая партия.
eslichestno 03 октября 2018 | 05:13
У них закон, что дышло, как повернул, так и вышло. Мафия бессмертна.