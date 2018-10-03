Депутаты Приморья одобрили закон об участии в выборах губернатора самовыдвиженцев

Изменения приняли сразу в трёх чтениях. «За» проголосовали 28 депутатов, пятеро были «против», сообщает агентство ТАСС.

Закон приняли после того, как президент назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности губернатора Приморья. Кожемяко сказал, что будет участвовать в выборах главы Приморского края как самовыдвиженец.