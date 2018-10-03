Треть россиян считают, что старость начинается в период с 50 до 60 лет
Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественно мнения. Ещё треть опрошенных сказали, что считают началом старости возраст от 60 до 70. Социологи утверждают, что согласно опросу средний возрастной рубеж, за которым начинается старость это 63 года, сообщает агентство ТАСС. Отметим, публикация результатов этого соцопроса последовала за решением властей отправлять мужчин на пенсию в 65 лет и женщин в 60.
Комментарии3
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dpichugin 03 октября 2018 | 04:14
школота попала в выборку социологов! браво!
democ 03 октября 2018 | 04:46
Для трети, кто считает, что старость начинается от 60 до 70, хочется сказать, - не льстите себе.
democ 03 октября 2018 | 05:19
democ: Душою все мы молодЫ,
Да только тело не подвластно...