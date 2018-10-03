Следственный комитет по Москве проверит песню Монеточки и Noize MC
В композиции под названием «Чайлдфри» будут искать возможные призывы к суициду, сообщает сайт МБХ-Медиа. Проверки добился адвокат Сергей Афанасьев. По его словам, в полиции подтвердили, что в песне усматриваются признаки нарушений в отношении несовершеннолетних.
В прошлом году исполнители Монеточка и Noize MC выпустили клип на песню «Чайлдфри». Тогда автор музыки и слов Noize MC назвал песню провокационной. Он добавил, что огромное количество родителей фактически игнорируют своих детей, а когда, по его словам, происходит закономерный коллапс, виноваты оказываются музыканты с «неправильным репертуаром».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pavlovsky 03 октября 2018 | 05:13
СКР напишет кавер «лучше приходи к нам»...