Следственный комитет по Москве проверит песню Монеточки и Noize MC

В композиции под названием «Чайлдфри» будут искать возможные призывы к суициду, сообщает сайт МБХ-Медиа. Проверки добился адвокат Сергей Афанасьев. По его словам, в полиции подтвердили, что в песне усматриваются признаки нарушений в отношении несовершеннолетних.

В прошлом году исполнители Монеточка и Noize MC выпустили клип на песню «Чайлдфри». Тогда автор музыки и слов Noize MC назвал песню провокационной. Он добавил, что огромное количество родителей фактически игнорируют своих детей, а когда, по его словам, происходит закономерный коллапс, виноваты оказываются музыканты с «неправильным репертуаром».