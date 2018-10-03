Дональду Трампу вслед за Пентагоном адресовали конверт с подозрительным веществом
Согласно предварительной версии, президенту США отправили ядовитое вещество рицин. Секретная служба перехватила послание. В Белый дом конверт не попал, сообщает Фокс ньюс.
Ранее стало известно, что в Пентагон прислали два конверта предположительно с ядовитым веществом рицин. Они были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и главе военно-морских операций ВМС США Джону Ричардсону. Подозрительные послания обнаружили в почтовом отделении при ведомстве и оттуда отправили на проверку.
Комментарии2
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mihakr 03 октября 2018 | 04:41
Не удивлюсь, если и тут "руку Кремля" найдут.
salut__521 03 октября 2018 | 04:47
Похоже, у путина чепиги закончились, раз решил воспользоваться почтой. Ну дураков в ГРУ больше нет, чтоб с флакончиками по заграницам шнырять, жопу свою подставлять...