Экс-глава службы безопасности Виктора Януковича намерен выступить в суде с разъяснениями об Анатолии Чепиге
Константин Кобзарь написал соответствующее заявление. Бывший охранник экс-президента Украины просит, что бы его допросили в Оболонском суде Киева по поводу истории с сопровождением Януковича в Крым в 2014 году. Об этом сообщил адвокат бывшего президента Украины. Что именно Кобзарь хочет рассказать, пока неизвестно.
В начале недели журналист Сергей Канев со ссылкой на источники сообщил, что подозреваемый в отравлении Скрипалей Анатолий Чепига, он же Руслан Боширов в 2014 году руководил операцией по вывозу Януковича с Украины.
Комментарии4
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salut__521 03 октября 2018 | 04:34
Неужто Чепига упёр-таки мешок-другой с золотишком под сверкопяточный шумок? Ну этот герой может...
sam2018 03 октября 2018 | 04:34
Канев теперь будет мстить по любому поводу и без повода не только отдельным гражданам, но в целом России, зрабатывая на этом и материальный и политический капитал.
alger 03 октября 2018 | 05:05
sam2018: да, этот Канев такой, теперь канев России, это вам не Воронежь бомбить
cris_robin 03 октября 2018 | 04:38
может "из" Украины .