"Российские компании привлекут к восстановлению сети железных дорог в Сирии"

Они также поучаствуют в строительстве новой ветки, которая протянется через всю страну. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил начальник дамасского филиала Сирийских железных дорог Ридван Тикрити. Называть возможную стоимость контрактов он не стал.