Российские компании привлекут к восстановлению сети железных дорог в Сирии
Они также поучаствуют в строительстве новой ветки, которая протянется через всю страну. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил начальник дамасского филиала Сирийских железных дорог Ридван Тикрити. Называть возможную стоимость контрактов он не стал.
Комментарии4
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vadimp 03 октября 2018 | 03:21
"Российские компании привлекут к восстановлению сети железных дорог в Сирии"
Ну дык! В России то уже все "восстановили".
chernyij 03 октября 2018 | 03:41
vadimp: Хороший повар всегда испечёт пирог, от которого можно урвать себе лакомый кусочек.
chernyij 03 октября 2018 | 03:38
Ад на колёсах?
lom2011 03 октября 2018 | 03:59
А когда государство привлечёт российские компании к восстановлению Россия?
Ведь кроме Москвы, Питера и Сочи, Путин со друзьями и подельниками разрушили в России почти что всё. Здравоохранение, промышленность, образование, ЖКХ и т.д.
Россия сегодня, это обветшалые провинции, окраины, обветшалые Север. Сибирь, Дальний Восток. Гламур лишь наведён в центрах городов, остальное все изношенное и неприглядное.
Путин с безумными российские генералами разрушили Сирию за счёт российских налогоплательщиков, теперь за их же счёт собираются восстанавливать Сирию. Как такое понимать?
Только как многослойный коммерческий проект для дружков Путина, как геополитический пропагандистский проект кремля.