Следствие установило предположительный источник доходов полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко

Часть денег могла быть получена им от крупнейшего подрядчика РЖД. Это выяснилось накануне в Басманном суде, во время избрания меры пресечения бизнесмену Валерию Маркелову, пишет газета «Коммерсант». Предпринимателя арестовали. Маркелов является совладельцем группы компаний под названием «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. По версии следствия, он в течение 10 лет ежемесячно передавал Захарченко по 150 тысяч долларов. Как отмечает издание, полковнику платили за решение различных вопросов, в том числе якобы за содействие в получении подрядов от РЖД.

Захарченко работал в Главном управлении экономической безопасности МВД. Его обвиняют в коррупции. При обыске у него нашли наличные на сумму около восьми миллиардов рублей.