Премьер-министр Армении призвал своих сторонников разойтись по домам

Никол Пашинян заверил демонстрантов, что в ближайшие дни уйдёт в отставку для того, чтобы ускорить процедуру роспуска парламента.

Накануне вАрмении в первом чтении был принят законопроект «О регламенте Национального собрания». Пашинян заявил, что документ позволит депутатам избежать роспуска парламента и назначения внеочередных выборов. Премьер призвал сторонников выходить на улицу. Как сообщает Deutsche Welle, на призыв откликнулись десятки тысяч человек.