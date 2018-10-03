Премьер-министр Армении призвал своих сторонников разойтись по домам
Никол Пашинян заверил демонстрантов, что в ближайшие дни уйдёт в отставку для того, чтобы ускорить процедуру роспуска парламента.
Накануне вАрмении в первом чтении был принят законопроект «О регламенте Национального собрания». Пашинян заявил, что документ позволит депутатам избежать роспуска парламента и назначения внеочередных выборов. Премьер призвал сторонников выходить на улицу. Как сообщает Deutsche Welle, на призыв откликнулись десятки тысяч человек.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
condor00 03 октября 2018 | 03:42
Сбылась вековая мечта романтиков и идеалистов (те, которые прежде самые настоящие реалисты)! И вообще, наступает исторический момент, когда руководителя не вышибают из своего кресла другим протестом или не выносят вперёд ногами!