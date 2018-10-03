Правительство готовит план, предусматривающий частичный отказ от доллара, сообщают источники издания The Bell

Правительство России готовит план, предусматривающий частичный отказ от доллара, сообщают источники издания The Bell. Согласно этим данным, премьер Дмитрий Медведев может утвердить проект в ближайшие две недели. По словам источников, о запрете расчётов в долларах речи не идёт. Основной упор планируется сделать на создание возможностей для расчётов в национальных валютах.

Проект, в частности, предполагает перевод расчётов России с Китаем и Европейским союзом в юани и евро соответственно, а в случае со странами Евразийского экономического союза — в рубли.