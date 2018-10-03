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03:04, 03 октября 2018

Правительство готовит план, предусматривающий частичный отказ от доллара, сообщают источники издания The Bell

Правительство России готовит план, предусматривающий частичный отказ от доллара, сообщают источники издания The Bell. Согласно этим данным, премьер Дмитрий Медведев может утвердить проект в ближайшие две недели. По словам источников, о запрете расчётов в долларах речи не идёт. Основной упор планируется сделать на создание возможностей для расчётов в национальных валютах.
Проект, в частности, предполагает перевод расчётов России с Китаем и Европейским союзом в юани и евро соответственно, а в случае со странами Евразийского экономического союза — в рубли.

Комментарии

7

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opiatnovyi63 03 октября 2018 | 03:18

Отказ от доллара,значит,будет фактически примитивный бартер..

minerr 03 октября 2018 | 03:30

opiatnovyi63: Считаешь евро и юани натуральными продуктами?

vadimp 03 октября 2018 | 03:18

" ... а в случае со странами Евразийского экономического союза — в рубли."

"съист то но съист, да кож ему даст?" - уж слишком прыгучий это деревянный, то вверх, то вниз.

condor00 03 октября 2018 | 03:29

Как я понимаю, бизнесмен должен обладать даром охмырения своих партнёров, чтобы рассчитываться с ними в иной валюте, чем доллар. А если такого дара не имеется - имеется "спасительное" государство (продающее и покупающее доллары по разному курсу, разумеется), на ровном месте "зарабатывающее" на "спасении" бизнесмена.

niknik 03 октября 2018 | 03:34

Последнее предложение в новости улыбнуло, что с Евразийским союзом в расчетах мы перейдем на рубли. Ха-ха! Видимо недаром Путин столько золота в последние годы закупил! Потом, когда эти страны принесут ему назад эти рубли, вот он и золотом нашим на них и расплатится! Помнится де Голь так со Штатами поступил, правда Штаты после этого не разорились, а только долго всё копят. А вот у на, то что-то сильно сомневаюсь. Насчет разорения, конечно!)))))

begly_ 03 октября 2018 | 03:34

Что ни делается, все к лучшему.

(комментарий скрыт)

vectorzz 03 октября 2018 | 03:40

Россиянам легче от этого не станет - НАДО ВОРОВАТЬ МЕНЬШЕ!!!!!

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