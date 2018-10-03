Врачи оценивают как тяжёлое состояние подростков пострадавших в школе Дагестана

Они получили от 40% до 90% ожогов тела, сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача Республиканской клинической больницы. Подростков собираются перевезти в Москву.

ЧП произошло во вторник вечером в селе Эбдалая. В комнате тренера в спортзале произошёл взрыв. В этот момент школьники взвешивались. В МЧС говорят, что вспыхнула неизвестная горючая смесь.