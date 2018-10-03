Владимир Путин подписал поправки об уголовном наказании за отказ опровергать и удалять недостоверную информацию
Документ, утверждённый президентом, предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо лишение свободы на срок до года, сообщает РИА Новости.
Комментарии2
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tvitov66 03 октября 2018 | 02:21
значит уверен что не Гаага ... а Магадан - вот настоявший ПАТРИОТ!
gadbatat 03 октября 2018 | 02:24
tvitov66:
хочет Навального посадить, мокрица плешивая... скоро расстрел восстановят, и начнется 37 год.