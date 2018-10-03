Министр обороны России отчитался перед президентом о завершении поставок С-300 Сирии
Сергей Шойгу добавил, что сирийских военных научат пользоваться комплексом в течение трёх месяцев. Тем временем в Вашингтоне заявили, что считают поставки С-300 в Сирию серьёзной эскалацией напряжённости. В Госдепартаменте США отметили, что пока не получили подтверждений того, что зенитные комплексы прибыли в республику, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии2
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com30 03 октября 2018 | 02:19
Ну теперь сирийцы гульнут, будут сбивать не только древние российские ИЛы но и новенькие истребители, то же российские.))
tvitov66 03 октября 2018 | 02:19
Вот как только эта фуйня 1978 года выпуска начнёт мочить израильские самолёты (или их планирующие бомбы) тогда ... и посмотрим