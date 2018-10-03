Министр обороны России отчитался перед президентом о завершении поставок С-300 Сирии

Сергей Шойгу добавил, что сирийских военных научат пользоваться комплексом в течение трёх месяцев. Тем временем в Вашингтоне заявили, что считают поставки С-300 в Сирию серьёзной эскалацией напряжённости. В Госдепартаменте США отметили, что пока не получили подтверждений того, что зенитные комплексы прибыли в республику, сообщает агентство Интерфакс.