Футболисты московского ЦСКА 1:0 обыграли мадридский «Реал»

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов прошёл вчера вечером на стадионе Лужники. В других матчах дня английский «Манчестер Юнайтед» 0-0 сыграл с испанской «Валенсией», немецкая «Бавария» 1-1 с голландским «Аяксом». Португальская «Бенфика» в гостях обыграла греческий АЕК 3-2, французский «Лион» вничью сыграл с украинским «Шахтёром», матч завершился со счётом 2-2.