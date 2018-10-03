Правительство готовит проект о частичном отказе российской экономики от доллара, утверждают источники The Bell
По их данным, через одну или две недели план должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.
Проект, в частности, предполагает перевод расчётов России с Китаем и Европейским союзом в юани и евро соответственно, а в случае со странами Евразийского экономического союза — в рубли. По словам источника в ведомстве, участвующем в обсуждении вопроса, о полном отказе от доллара речи не идёт.
Комментарии7
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solonko 03 октября 2018 | 01:20
А нужны ли Китаю юани за свои экспортные товары? Доллары ему, думаю, куда интереснее.
emoss 03 октября 2018 | 01:35
Самое интригующее в этом законе, который пока ещё проект, будут «дополнения и примечания», они появятся после принятия закона.
Скорее всего там будут перечислены «особые меры» при возникновении форс мажорной ситуации. Помните как возникли поправки к закону о митингах? И во что это вылилось в итоге?
С законом о валютном регулировании будет тоже самое. Вплоть до закрытия валютных счетов в начале налоговых резидентов, потом ограничение на открытие валютных счётов нерезидентов и российских юридических лицами. Все эти поправки будут вступать в силу стремительно, просто подписанием распоряжений, по мере ухудшения ситуации с валютой в стране. Эта власть капает себе могилу, уже ускоренными темпами.
opiatnovyi63 03 октября 2018 | 01:37
Глупое решение.Но что только не сделаешь, чтобы как -то пытаться противостоять удушащим санкциям Запада!
us101 03 октября 2018 | 01:52
opiatnovyi63: А запад у нас где?
hrzn877 03 октября 2018 | 02:00
Интересно, а члены самого правительства переведут свои зарубежные счета из долларов в рубли, или как?
nestormihnenko 03 октября 2018 | 02:01
Российская экономика ещё со времён присоединения чужих территорий отказалась от своего роста. Теперь откажется от противных зелёных бумажек, с рисунками на них чужих грустных дядек. А что учудит российская экономика и экономисты завтра?
us101 03 октября 2018 | 02:06
Нету цифры чтобы указать значение Россим в экономике США. Это все лапша для крепостных васалов Кремля.
Не помню его Ник, но он мне проиграл $100 Я пару лет назад говорил что гипно установка о прекращении доллара в госкомпаниях, это способ отжать валюту у частного сектора. Але, как там тебя, гони сто баксов! ;)