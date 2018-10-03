Экс-глава службы безопасности Виктора Януковича готов дать показания об Анатолии Чепиге

С соответствующим заявлением Константин Кобзарь обратился в суд в Киеве, сообщает в фэйсбуке адвокат Януковича. Что именно хочет рассказать бывший охранник экс-президента Украины, пока неизвестно. В заявлении лишь говорится, что это касается истории об эвакуации Януковича в Россию.

На днях журналист Сергей Канев со ссылкой на источники сообщил, что подозреваемый в отравлении Скрипалей Анатолий Чепига, он же Руслан Боширов в 2014 году руководил операцией по вывозу Януковича с Украины.