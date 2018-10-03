Экс-глава службы безопасности Виктора Януковича готов дать показания об Анатолии Чепиге
С соответствующим заявлением Константин Кобзарь обратился в суд в Киеве, сообщает в фэйсбуке адвокат Януковича. Что именно хочет рассказать бывший охранник экс-президента Украины, пока неизвестно. В заявлении лишь говорится, что это касается истории об эвакуации Януковича в Россию.
На днях журналист Сергей Канев со ссылкой на источники сообщил, что подозреваемый в отравлении Скрипалей Анатолий Чепига, он же Руслан Боширов в 2014 году руководил операцией по вывозу Януковича с Украины.
Комментарии5
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davi__koloradov 03 октября 2018 | 01:11
Чепигу в мешке не утаишь.
fresh_breeze 03 октября 2018 | 01:13
Сага о Чепиге.
Чепига в либеральных СМИ — это гоголевский капитан Копейкин наших дней. Миф, придуманный под русофобский заказ Лондона, подхваченный русофобской же прослойкой внутри самой России.
eternity88 03 октября 2018 | 01:28
fresh_breeze: Вата-читатель - "это что-то особенного!" Мифом был не гоголевский капитан Копейкин, а "фольклорный" поручик Киже.
opiatnovyi63 03 октября 2018 | 01:31
fresh_breeze: И причём тут русофобия? Зачем попёрли в Великобританию?
opiatnovyi63 03 октября 2018 | 01:29
За Бандюковича дали Героя России?? Большего позора трудно придумать!