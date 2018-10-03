В Ереване сторонники премьер-министра Армении окружили парламент

Как сообщает Deutsche Welle, по призыву Никола Пашиняна во вторник вечером вышли десятки тысяч демонстрантов, они потребовали проведения досрочных парламентских выборов.

Накануне парламент Армении в первом чтении принял законопроект «О регламенте Национального собрания». Пашинян считает, что документ позволит депутатам избежать роспуска парламента и назначения внеочередных выборов. По мнению премьера, законопроект может повлечь за собой бесконечный политический кризис.