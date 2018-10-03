В Ереване сторонники премьер-министра Армении окружили парламент
Как сообщает Deutsche Welle, по призыву Никола Пашиняна во вторник вечером вышли десятки тысяч демонстрантов, они потребовали проведения досрочных парламентских выборов.
Накануне парламент Армении в первом чтении принял законопроект «О регламенте Национального собрания». Пашинян считает, что документ позволит депутатам избежать роспуска парламента и назначения внеочередных выборов. По мнению премьера, законопроект может повлечь за собой бесконечный политический кризис.
Комментарии2
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opiatnovyi63 03 октября 2018 | 01:20
Там ,видимо,такие же депутатишки, что и наши -в первую очередь, беспокоятся о собственных интересах и комфортности за счёт бюджета!
tchizik 03 октября 2018 | 02:17
Молодец Пашик